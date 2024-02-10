Землетрясение почувствовали на востоке Казахстана

Землетрясение в 2 балла ощутили жители Риддера. Эпицентр его располагался на территории России, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 10 февраля в 14 часов 24 минуты 58 секунд по времени Астаны зарегистрировано землетрясение", – говорится в сообщении на сайте ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований".

Эпицентр расположен в 1023 км на восток от Алматы на территории России. Его магнитуда составила 5,7, глубина – 15 км. При этом в Риддере ощущались толчки в 2 балла.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали сильное землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощущениям его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Чуть позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении: