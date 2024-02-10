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Землетрясение почувствовали на востоке Казахстана

Опубликовано:

Риддер
Риддер. Фото: instagram.com/ridder_qalasynyn_akimdigi

Землетрясение в 2 балла ощутили жители Риддера. Эпицентр его располагался на территории России, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 10 февраля в 14 часов 24 минуты 58 секунд по времени Астаны зарегистрировано землетрясение", – говорится в сообщении на сайте ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований".

Эпицентр расположен в 1023 км на восток от Алматы на территории России. Его магнитуда составила 5,7, глубина – 15 км. При этом в Риддере ощущались толчки в 2 балла.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали сильное землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощущениям его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Чуть позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060280-zemletryasenie-pochuvstvovali-zhiteli-riddera/

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