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30 лет независимости Казахстана

"Потеряла сознание": полицейский забрался на балкон, чтобы помочь пожилой казахстанке (видео)

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Спасение женщины полицейским
Спасение женщины полицейским. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Пожилая женщина в Туркестанской области потеряла сознание прямо на балконе дома. На место прибыли полицейские, которые оказали ей помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в МВД, в полицию Ордабасинского района Туркестанской области ночью позвонила местная жительница и сообщила, что проживающая по соседству бабушка потеряла сознание и лежит на холодном балконе своего дома.

Прибывшие на место стражи порядка забрались к ней на балкон квартиры, вызвали "скорую" и оказали первую помощь женщине, сообщается в новостном Telegram-канале министерства.

Оказалось, что вместе с пожилой женщиной проживает ее 32-летняя дочь. В день происшествия ее не оказалось дома. До приезда врачей полицейские находились рядом с бабушкой.

Недавно в Шымкенте женщина упала с моста и начала тонуть. Полицейские спасли ее из ледяной реки, вытащив на берег, после чего передали медикам.

В Кызылорде два подростка 15 и 14 лет провалились под лед на реке Сырдарья. Детей заметили и спасли стражи порядка. Вытащив их из ледяной воды, полицейские вызвали скорую помощь и передали детей родителям.

В начале года недалеко от центра Атырау под лед на реке провалилась девочка. Несколько полицейских прибыли на помощь. Чтобы вытащить ребенка, один из них обвязал себя веревкой и направился по льду к подростку. В итоге девочку удалось спасти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060214-poteryala-soznanie-politseyskiy-zabralsya-na-balkon-chtoby-pomoch-pozhiloy-kazahstanke-video/

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