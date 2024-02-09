"Потеряла сознание": полицейский забрался на балкон, чтобы помочь пожилой казахстанке (видео)

Пожилая женщина в Туркестанской области потеряла сознание прямо на балконе дома. На место прибыли полицейские, которые оказали ей помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в МВД, в полицию Ордабасинского района Туркестанской области ночью позвонила местная жительница и сообщила, что проживающая по соседству бабушка потеряла сознание и лежит на холодном балконе своего дома.

Прибывшие на место стражи порядка забрались к ней на балкон квартиры, вызвали "скорую" и оказали первую помощь женщине, сообщается в новостном Telegram-канале министерства.

Оказалось, что вместе с пожилой женщиной проживает ее 32-летняя дочь. В день происшествия ее не оказалось дома. До приезда врачей полицейские находились рядом с бабушкой.

Недавно в Шымкенте женщина упала с моста и начала тонуть. Полицейские спасли ее из ледяной реки, вытащив на берег, после чего передали медикам.

В Кызылорде два подростка 15 и 14 лет провалились под лед на реке Сырдарья. Детей заметили и спасли стражи порядка. Вытащив их из ледяной воды, полицейские вызвали скорую помощь и передали детей родителям.

В начале года недалеко от центра Атырау под лед на реке провалилась девочка. Несколько полицейских прибыли на помощь. Чтобы вытащить ребенка, один из них обвязал себя веревкой и направился по льду к подростку. В итоге девочку удалось спасти.