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Пожар в кафе в Астане сняли на видео

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Пожар в кафе
Пожар в кафе Астаны. Кадр из видео: instagram/astanovka98

В Сети появилось видео возгорания на первых этажах в одном из жилых комплексов Астаны. Как оказалось, горело кухонное помещение в кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Видео с возгоранием в одном из ЖК Астаны появилось в Сети. На кадрах видно, что на месте уже работают службы пожаротушения.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДЧС Астаны, 7 февраля в 20:55 пожарные подразделения ДЧС города выехали по адресу пр. Кабанбай батыра, 58 Б/1.

"По прибытии огнеборцев установлено, что в кухонном помещении кафе "Salam bro" произошло возгорание бытовой техники, внутренней отделки, потолочного перекрытия между первым и вторым уровнем и продуктов питания на площади 15 кв.м.

Силами столичных пожарных в 21.32 пожар локализован и 22.01 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Всего было задействовано 28 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС Астаны", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне, 6 февраля, произошел пожар на крупном рынке "Алшын" в Семее.

Огонь спасатели тушили 18 часов – о полной ликвидации пожара в ведомстве сообщили вчера вечером.

По информации акимата области, ущерб разной степени понесли 2200 арендаторов. Точные данные будут определять по итогам экспертиз и следствия.

Сегодня на совещании в правительстве первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр поручил установить причины ЧП. Ситуация на контроле кабмина.

Как вести себя при пожаре

На портале egov.kz указывается, что во время пожара в помещении, высотном здании, месте скопления людей:

  • если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
  • при горении проводки отключите электросеть в специальном щитке;
  • немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
  • отключите электрооборудование;
  • если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
  • помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
  • при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
  • выбирайтесь в безопасное место;
  • если нет возможности покинуть помещение по лестнице, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
  • закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059748-pozhar-v-kafe-v-astane-snyali-na-video/

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