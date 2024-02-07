Пожар в кафе в Астане сняли на видео

В Сети появилось видео возгорания на первых этажах в одном из жилых комплексов Астаны. Как оказалось, горело кухонное помещение в кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Видео с возгоранием в одном из ЖК Астаны появилось в Сети. На кадрах видно, что на месте уже работают службы пожаротушения.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДЧС Астаны, 7 февраля в 20:55 пожарные подразделения ДЧС города выехали по адресу пр. Кабанбай батыра, 58 Б/1.

"По прибытии огнеборцев установлено, что в кухонном помещении кафе "Salam bro" произошло возгорание бытовой техники, внутренней отделки, потолочного перекрытия между первым и вторым уровнем и продуктов питания на площади 15 кв.м.

Силами столичных пожарных в 21.32 пожар локализован и 22.01 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Всего было задействовано 28 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС Астаны", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне, 6 февраля, произошел пожар на крупном рынке "Алшын" в Семее.

Огонь спасатели тушили 18 часов – о полной ликвидации пожара в ведомстве сообщили вчера вечером.

По информации акимата области, ущерб разной степени понесли 2200 арендаторов. Точные данные будут определять по итогам экспертиз и следствия.

Сегодня на совещании в правительстве первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр поручил установить причины ЧП. Ситуация на контроле кабмина.

Как вести себя при пожаре

На портале egov.kz указывается, что во время пожара в помещении, высотном здании, месте скопления людей: