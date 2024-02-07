Пожар в кафе в Астане сняли на видео
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В Сети появилось видео возгорания на первых этажах в одном из жилых комплексов Астаны. Как оказалось, горело кухонное помещение в кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Видео с возгоранием в одном из ЖК Астаны появилось в Сети. На кадрах видно, что на месте уже работают службы пожаротушения.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДЧС Астаны, 7 февраля в 20:55 пожарные подразделения ДЧС города выехали по адресу пр. Кабанбай батыра, 58 Б/1.
"По прибытии огнеборцев установлено, что в кухонном помещении кафе "Salam bro" произошло возгорание бытовой техники, внутренней отделки, потолочного перекрытия между первым и вторым уровнем и продуктов питания на площади 15 кв.м.
Силами столичных пожарных в 21.32 пожар локализован и 22.01 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Всего было задействовано 28 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС Астаны", - говорится в сообщении ведомства.
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Как вести себя при пожаре
На портале egov.kz указывается, что во время пожара в помещении, высотном здании, месте скопления людей:
- если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
- при горении проводки отключите электросеть в специальном щитке;
- немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
- отключите электрооборудование;
- если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
- помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
- при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
- выбирайтесь в безопасное место;
- если нет возможности покинуть помещение по лестнице, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
- закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059748-pozhar-v-kafe-v-astane-snyali-na-video/