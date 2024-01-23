Досаев собрал экстренное совещание оперштаба после землетрясения в Алматы
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Ерболат Досаев проводит экстренное совещание оперативного штаба, где обсуждается дальнейший план действий после сильного землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Как сообщили в акимате, Ерболат Досаев в штабе с 00:20 часов проводит экстренное совещание оперативного штаба, где обсуждается дальнейший план действий.
"Все системы жизнеобеспечения города подключены.
Департамент полиции города работает в штатном режиме.
Все школы и детсады открыты, работают пункты сбора населения.
Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме.
Убедительно просим не верить и не распространять недостоверную информацию. Просим доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении акимата.
Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут.
После землетрясения в Алматы запустили горячую линию по номеру: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84, сообщили в ДЧС.
Как сообщили в акимате, все точки сбора в Алматы открыты и работают.
Между тем в Казнете распространяется информация о том, что в пять утра в Алматы ожидаются повторные подземные толчки. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев опроверг данные слухи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056887-dosaev-sobral-ekstrennoe-soveschanie-opershtaba-posle-zemletryaseniya-v-almaty/