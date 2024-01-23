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Досаев собрал экстренное совещание оперштаба после землетрясения в Алматы

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Заседание оперштаба
Заседание оперштаба. Фото: акимат Алматы

Ерболат Досаев проводит экстренное совещание оперативного штаба, где обсуждается дальнейший план действий после сильного землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в акимате, Ерболат Досаев в штабе с 00:20 часов проводит экстренное совещание оперативного штаба, где обсуждается дальнейший план действий.

"Все системы жизнеобеспечения города подключены.

Департамент полиции города работает в штатном режиме.

Все школы и детсады открыты, работают пункты сбора населения.

Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме.

Убедительно просим не верить и не распространять недостоверную информацию. Просим доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении акимата.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут.

После землетрясения в Алматы запустили горячую линию по номеру: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84, сообщили в ДЧС.

Как сообщили в акимате, все точки сбора в Алматы открыты и работают.

Между тем в Казнете распространяется информация о том, что в пять утра в Алматы ожидаются повторные подземные толчки. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев опроверг данные слухи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056887-dosaev-sobral-ekstrennoe-soveschanie-opershtaba-posle-zemletryaseniya-v-almaty/

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