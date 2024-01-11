Жители Павлодарской области остались без света

Из-за штормового ветра сегодня ночью в Павлодарской области отключены от электроэнергии 117 сельских населенных пунктов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Как сообщили в областном акимате, сегодня ночью в Павлодарской области порывы штормового ветра достигали 37 м/с, в результате чего были отключены от электроэнергии 117 сельских населенных пунктов.

"По состоянию на 11.00 часов электроснабжение восстановлено в 69 селах. Без подачи энергоснабжения остаются 48 сел (4040 абонентов) в 8 районах области (Аккулы, Актогайский, Баянаульский, Иртышский, Павлодарский, Теренколь, Успенский, Щербактинский), а также сельской зоне городов Аксу и Экибастуз", – говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что устранением аварийных отключений занимаются 56 ремонтных бригад, а в работах задействованы 168 человек и 56 единиц техники.

Кроме отключения электроэнергии, в результате непогоды в регионе также зафиксированы 5 случаев частичного срыва кровли, из них Аксу – средняя школа № 7, район Аккулы – Дом культуры в селе Казы, Майский район – 3 школы.

В данный момент, как уточнили в акимате, ущерб подсчитывается, после чего будут определены подрядные организации и проведено восстановление объектов.

Накануне мы писали о том, что Караганда и Темиртау частично остались без света и тепла. Из-за шквального ветра и бурана произошли обрывы нескольких участков высоковольтных линий электропередачи.

Ветер накануне также снес две новогодние елки – в Павлодаре и Семее. Елки, как сообщили в акиматах регионов, демонтируют. Основные конструкции не повреждены и они могут эксплуатироваться в дальнейшем.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.