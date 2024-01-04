Землетрясения в Японии: судьба почти двухсот людей остается неизвестной

Число погибших в результате землетрясений в Японии людей приблизилось к 80, а без вести пропавших - около 180 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает российское издание со ссылкой на японские СМИ, число людей, судьбу которых не удается установить после серии сильных землетрясений, потрясших 1 января японскую префектуру Исикава, увеличилось до 179.

Отмечается, что в списке людей, с которыми не удается установить связь, трое несовершеннолетних.

Напомним, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.

В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших, США и Британия предложили помощь Японии.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.

Сегодня сообщалось о том, что почти 80 человек погибли, больше 230 пострадали в результате землетрясений в Японии.

Что делать при землетрясении?

На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении: