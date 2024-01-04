Почти 80 человек погибли, больше 230 пострадали в результате землетрясений в Японии

В Японии после землетрясений подтвердили гибель 78 человек, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, как сообщает российское издание, в ходе пресс-конференции заявил, что после серии мощных землетрясений в префектуре Исикава подтверждена гибель 78 человек.

"В результате землетрясений в префектуре Исикава 1 января подтверждена гибель 78 человек, шесть человек считаются пропавшими без вести, не удается установить связь с 51 человеком, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы", - сообщил глава японского правительства.

Напомним, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.

В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших, США и Британия предложили помощь Японии.

Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.

Что делать при землетрясении?

На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении: