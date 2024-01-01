Пожар случился в многоквартирном доме в Атырау в новогоднюю ночь (видео)
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В Атырау в новогоднюю ночь загорелся фасад многоэтажного жилого дома. Людей сразу эвакуировали. В результате ЧП пострадавших нет, передает NUR.KZ.
В Сети опубликовано видео с возгоранием обшивки многоэтажного дома.
По словам авторов поста, возгорание началось из-за фейерверков.
По информации ДЧС региона, информация о возгорании фасада многоэтажного дома в ЖК "Family" поступила 1 января 00:33. В 03:19 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
Инцидент в своем Instagram прокомментировал и заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.
"ЖК "Family" в Нурсае. Пожар потушен. Пострадавших нет. Выражаю благодарность пожарным!" - написал Бисембиев в Instagram Stories.
Как вести себя при пожаре
На портале egov.kz указывается, что во время пожара в помещении, высотном здании, месте скопления людей:
- если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
- при горении проводки отключите электросеть в специальном щитке;
- немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
- отключите электрооборудование;
- если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
- помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
- при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
- выбирайтесь в безопасное место;
- если нет возможности покинуть помещение по лестнице, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
- закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.
Напомним, ранее мы писали о том, что новогоднюю елку в парке первого президента подожгли в Таразе - стражи порядка задержали предполагаемого поджигателя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053520-pozhar-sluchilsya-v-mnogokvartirnom-dome-v-atyrau-v-novogodnyuyu-noch-video/