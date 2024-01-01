Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пожар случился в многоквартирном доме в Атырау в новогоднюю ночь (видео)

Опубликовано:

Возгорание фасада ЖК в Атырау
Возгорание фасада ЖК в Атырау. Фото: t.me/guwonline

В Атырау в новогоднюю ночь загорелся фасад многоэтажного жилого дома. Людей сразу эвакуировали. В результате ЧП пострадавших нет, передает NUR.KZ.

В Сети опубликовано видео с возгоранием обшивки многоэтажного дома.

По словам авторов поста, возгорание началось из-за фейерверков.

По информации ДЧС региона, информация о возгорании фасада многоэтажного дома в ЖК "Family" поступила 1 января 00:33. В 03:19 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Инцидент в своем Instagram прокомментировал и заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

"ЖК "Family" в Нурсае. Пожар потушен. Пострадавших нет. Выражаю благодарность пожарным!" - написал Бисембиев в Instagram Stories.

Как вести себя при пожаре

На портале egov.kz указывается, что во время пожара в помещении, высотном здании, месте скопления людей:

  • если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
  • при горении проводки отключите электросеть в специальном щитке;
  • немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
  • отключите электрооборудование;
  • если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
  • помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
  • при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
  • выбирайтесь в безопасное место;
  • если нет возможности покинуть помещение по лестнице, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
  • закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Напомним, ранее мы писали о том, что новогоднюю елку в парке первого президента подожгли в Таразе - стражи порядка задержали предполагаемого поджигателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053520-pozhar-sluchilsya-v-mnogokvartirnom-dome-v-atyrau-v-novogodnyuyu-noch-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.