Густой дым, который валил из торгового центра, напугал жителей Алматы (видео)

Задымление произошло в одном из торговых центров в нижней части Алматы сегодня, 3 января, днем. В городском ДЧС рассказали подробности, передает NUR.KZ.

Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале kris_p_almaty_official. На опубликованных кадрах видно ТЦ "Алатау", который расположен на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Тлендиева. Над зданием поднимается черный дым.

Как сообщили в ДЧС, прибывшие на место событий пожарные обнаружили задымление в подвальном помещении торгового центра.

"Звенья газодымозащитной службы провели разведку, ввели пожарные стволы, для снижения концентрации дыма установили пожарный автомобиль дымоудаления", - говорится в сообщении.

В 14:41 возгорание в ТЦ было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

Подчеркивается, что сам торговый центр сегодня не работал.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.