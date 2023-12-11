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"При таком морозе счет идет на минуты": человека зажало плитами при ЧП в Костанае

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ЧП в Костанае
Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

Двух человек вытащили из-под завалов после взрыва газа в Костанае. Об этом на месте происшествия сообщил руководитель ДЧС Костанайской области Кайрат Касым. По его словам, при таком морозе счет идет на минуты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

"Идут аварийно-спасательные работы, найдены два человека, они переданы бригадам скорой помощи. Третий человек находится с зажатой под плитами ногой. Работы осложняются тем, что стена нависла под углом и держится за счет крыши. Работа довольно-таки "ювелирная", большим количеством техники здесь вопрос не решить", - пояснил Кайрат Касым.

Как добавил глава ДЧС Костанайской области, имеются сведения от очевидцев, что примерно в том же месте находятся еще три человека. Сейчас проводятся спасательные работы с помощью техники и вручную.

Напомним, 11 декабря в 12.39 в ДЧС поступило сообщение о том, что в жилом массиве Амангельды в Костанае, предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей.

В результате семь человек оказались под завалами. На месте ЧП был развернут оперативный штаб под руководством главы региона.

Позже в ведомстве сообщили, что за первой медицинской помощью обратились 12 человек. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов были спасены два человека, еще один мужчина обнаружен без признаков жизни, его личность устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050267-pri-takom-moroze-schet-idet-na-minuty-cheloveka-zazhalo-plitoy-pri-chp-v-kostanae/

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