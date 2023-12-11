Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

ЧП в Костанае: сколько человек остается под завалами, неизвестно, заявили в ДЧС

Опубликовано:

Место происшествия в Костанае
Место происшествия. Фото: instagram.com/qostanai_tjd

Точное число людей, оказавшихся под завалами в разрушенном в результате сегодняшнего хлопка здании в Костанае, неизвестно, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Как рассказал начальник ДЧС Костанайской области полковник Кайрат Касым, ЧП произошло на территории КамАЗ-центра. Предположительно, это был хлопок газовоздушной смеси.

"По состоянию на 15:00, нам удалось извлечь из-под завалов 3 человека, один из них тяжело (ранен – прим. ред.). Всего 13 человек пока (вытащили – прим. ред.) – им оказали медпомощь", – рассказал глава областного ДЧС.

Двоих уже отпустили домой, 7 человек находятся в больнице.

Полковник Кайрат Касым сообщил, что руководство центра, в котором произошел хлопок, предоставило список своих работников.

"Под завалами, по спискам работодателя, предположительно, могут находиться еще до 3 человек, но неизвестно, сколько еще было лиц, которые не относились к этой организации, то есть клиентов. Поэтому сейчас ведутся аварийно-спасательные работы", – сказал глава ДЧС.

Какие именно оказывались услуги в данном центре, Касым не сообщил.

"По спискам, предоставленным руководством организации, трех сотрудников они не досчитались", – добавил он.

По его словам, поиски осложняют конструкции огромной массы и большое загромождение искореженной и поврежденной в результате хлопка техники. Однако нужное количество спецтехники уже доставили на место происшествия.

"Единственное, чего что мы боимся, – делать серьезные манипуляции техникой, чтобы не навредить тем, кто остался под завалами.

Сведений о погибших пока нет", – сообщил начальник ДЧС Костанайской области.

ЧП в Костанае

Напомним, сегодня, 11 декабря, в 12:36 в Костанае, в жилом массиве Амангельды по улице Энергетиков, 1, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате полностью обрушилось одноэтажное здание, под завалами оказались люди.

На месте развернули оперативный штаб под руководством акима Костанайской области.

Позже стало известно, что из-под завалов спасли двух человек, один из которых скончался. Однако вскоре после этого информацию о погибшем опровергли – оказалось, что мужчина жив и находится в больнице. Глава областного ДЧС сообщил, что при таком морозе счет идет на минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050303-chp-v-kostanae-skolko-chelovek-ostaetsya-pod-zavalami-neizvestno-zayavili-v-dchs/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.