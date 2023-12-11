ЧП в Костанае: сколько человек остается под завалами, неизвестно, заявили в ДЧС

Точное число людей, оказавшихся под завалами в разрушенном в результате сегодняшнего хлопка здании в Костанае, неизвестно, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Как рассказал начальник ДЧС Костанайской области полковник Кайрат Касым, ЧП произошло на территории КамАЗ-центра. Предположительно, это был хлопок газовоздушной смеси.

"По состоянию на 15:00, нам удалось извлечь из-под завалов 3 человека, один из них тяжело (ранен – прим. ред.). Всего 13 человек пока (вытащили – прим. ред.) – им оказали медпомощь", – рассказал глава областного ДЧС.

Двоих уже отпустили домой, 7 человек находятся в больнице.

Полковник Кайрат Касым сообщил, что руководство центра, в котором произошел хлопок, предоставило список своих работников.

"Под завалами, по спискам работодателя, предположительно, могут находиться еще до 3 человек, но неизвестно, сколько еще было лиц, которые не относились к этой организации, то есть клиентов. Поэтому сейчас ведутся аварийно-спасательные работы", – сказал глава ДЧС.

Какие именно оказывались услуги в данном центре, Касым не сообщил.

"По спискам, предоставленным руководством организации, трех сотрудников они не досчитались", – добавил он.

По его словам, поиски осложняют конструкции огромной массы и большое загромождение искореженной и поврежденной в результате хлопка техники. Однако нужное количество спецтехники уже доставили на место происшествия.

"Единственное, чего что мы боимся, – делать серьезные манипуляции техникой, чтобы не навредить тем, кто остался под завалами.

Сведений о погибших пока нет", – сообщил начальник ДЧС Костанайской области.

ЧП в Костанае

Напомним, сегодня, 11 декабря, в 12:36 в Костанае, в жилом массиве Амангельды по улице Энергетиков, 1, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате полностью обрушилось одноэтажное здание, под завалами оказались люди.

На месте развернули оперативный штаб под руководством акима Костанайской области.

Позже стало известно, что из-под завалов спасли двух человек, один из которых скончался. Однако вскоре после этого информацию о погибшем опровергли – оказалось, что мужчина жив и находится в больнице. Глава областного ДЧС сообщил, что при таком морозе счет идет на минуты.