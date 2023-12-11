Два обгоревших тела нашли спасатели после пожара в частном доме в ЗКО
Опубликовано:
Двое мужчин погибли в результате пожара в одном из частных домов в ЗКО - их тела обнаружили сотрудники противопожарной службы, передает издание "Мой Город".
Трагедия произошла 10 декабря - сообщение о пожаре поступило утром, в 07:25.
По информации ДЧС региона, в доме горели потолочное перекрытие, личные вещи и частично кровля - площадь пожара составила 15 квадратных метров.
"На месте пожара обнаружили частично обгоревшие тела двоих мужчин 40 и 30 лет. Пожар ликвидировали в 08:55. Причину устанавливают", - сообщили корреспондентам издания в ведомстве.
На месте работали 21 человек личного состава и шесть единиц техники.
Отметим, что накануне в Костанае в результате пожара в жилом доме погибла пожилая женщина. Соседи сообщили, что в горящей квартире находилась хозяйка, в ходе поисков пожарные обнаружили ее тело. Также во время поисков пострадал один из пожарных - произошел взрыв газового баллона. Мужчина получил переломы.
А в одном из сел на севере Казахстана в результате хлопка газовоздушной смеси в двухэтажном доме погиб ребенок. Также в результате инцидента пострадал мужчина.
30 ноября в Алматы произошла трагедия, которая шокировала весь Казахстан, в одном из хостелов города случился пожар. В момент ЧП здесь находились 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела 13 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050146-dva-obgorevshih-tela-nashli-spasateli-posle-pozhara-v-chastnom-dome-v-zko/