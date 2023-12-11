Погибла бабушка, пострадал пожарный: пожар со взрывом баллона произошел в Костанае (видео)

Пожарный пострадал при взрыве газового баллона во время пожара в одном из домов в Костанае. Пожилая хозяйка дома погибла - ее тело нашли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

В официальном профиле ведомства в Instagram говорится, что трагедия произошла 9 декабря в жилом доме на улице Абая.

Как оказалось в одной из квартир этого одноэтажного дома произошел пожар - горели мебель, стены и кровля. Площадь составила 70 кв. м.

Соседи сообщили о том, что внутри горящей квартиры находится пожилая хозяйка. Звено газо-дымо-защитников в полной боевой экипировке и дыхательных аппаратах приступило к поиску пострадавшей.

"Первым в дом вошел командир отделения Туралин Ержан. Именно он принял на себя мощь ударной волны от взрыва газового баллона, заслонив от нее товарищей и получив множественные переломы левой руки от осколков разлетающихся стен", - говорится в сообщении.

Командира отделения передали в руки медиков, а поиск хозяйки дома продолжился. В задымленном помещении было обнаружено ее тело без признаков жизни.

Из горящей квартиры также вынесли три неразорвавшихся газовых баллона. Еще пожарным удалось спасти от огня три квартиры, прилегавшие к той, где произошел пожар.

С возгоранием справились за 2 часа.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.