Ребенок погиб в результате хлопка газа на севере Казахстана
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В одном из сел на севере Казахстана в результате хлопка газовоздушной смеси в двухэтажном доме погиб ребенок, есть еще один пострадавший, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, ЧП произошло сегодня в 14:50.
"На пункт связи пожарной части райцентра Смирново Аккайынского района СКО поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в квартире на 2 этаже в 2-этажном 3-подъездном жилом доме по адресу: ул. Титова, 11, и горением на площади 60 кв. м. Выбиты окна, зданию нанесен ущерб.
В результате произошедшего погибла девочка 2011 года рождения и пострадал мужчина 2001 года рождения. Госпитализирован в центральную районную больницу", - говорится в релизе ДЧС в Instagram.
Из дома было эвакуировано 9 человек. Пожар удалось ликвидировать только в 17:03.
Сразу же на место происшествия выехали аким области и представители государственных органов.
Мы ранее писали о крупном пожаре в хостеле Алматы, случившемся 30 ноября, который унес жизни 13 человек. В момент ЧП в хостеле находились 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться. Четверо из 13 погибших – иностранцы (двое – граждане России, двое – граждане Узбекистана), остальные девять – граждане Казахстана. По факту пожара было зарегистрировано уголовное дело.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.
Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2049953-rebenok-pogib-v-rezultate-hlopka-gaza-na-severe-kazahstana/