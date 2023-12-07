Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Коридор провалился в подвал в одной из квартир в Актау (видео)

Опубликовано:

В квартире обвалился пол
Обвалившийся пол. Кадр из видео: lada.kz

В 17 доме, расположенном в 8 микрорайоне Актау, провалился пол. Земля ушла из-под ног жительницы квартиры на первом этаже. Причиной произошедшего она считает подтопленный от текущих труб подвал. А по мнению КСК, в квартире неправильно сделали стяжку, передает Lada.kz.

По словам жительницы Актау, в коридоре под землю провалилось несколько досок длиной, ориентировочно, в 3 метра - от кухни до туалета.

Чтобы хоть как-то передвигаться по квартире, жильцам пришлось перекинуть доски через дыру в полу.

О сохранности своих полов теперь переживают и остальные жители первых этажей дома 17 в 8 микрорайоне. Они утверждают, что проблемы с подвалом возникают постоянно. Оттуда исходит неприятный запах, влажность и пар.

"Я вызвала специалистов КСК. Они пришли и стали мне говорить, что это произошло из-за неправильного ремонта, якобы мы что-то не так сделали. Но это неправда. С подвала упала плита, виноваты они. Я никогда не делала стяжки, ничего кардинально в квартире не меняла, не убирала. Только плитку положила 4 года назад сверху и все", - рассказывает жительница пострадавшей квартиры.

Руководитель обслуживающей компании ТОО "Актау Рауан LTD" Танатар Жайбергенов пояснил, что был проведен тщательный осмотр места происшествия. Он и комиссия пришли к единому мнению.

"С тем, что все трубы гнилые, я не согласен. Потому что лично спустился в подвал и там все абсолютно сухо. Конечно, бывает такое, что где-то канализация потекла, но из-за этого никак не может провалиться пол.

Когда мы пришли туда, ими был снят деревянный пол и сверху сделана стяжка, но, видимо, неправильно сделано было. Я пригласил специалиста из градостроительства и начальника жилищной инспекции, а также пришел мой инженер и юрист. Все сделали такое заключение. Тем не менее, мы пришли к выводу, что починим пол совместными усилиями. Хозяйка закупит цемент, я предоставлю рабочих и иные строительные материалы", – сообщил Танатар Жайбергенов.

Руководитель КСК считает, что беспокоиться другим жильцам не следует, а проблема обвалившегося пола исключительно в плохом ремонте данной квартиры, и дальше разрушение не пойдет.

Однако в целом ситуация критическая. По словам Танатара Жайбергенова, дом действительно нуждается в капитальном ремонте. Ему уже более 50 лет, и жилье можно признать аварийным.

Однако варианта такого нет, поэтому он настаивает на программе реконструкции ветхого жилья и планирует в ближайшее время собрать жильцов и предложить им модернизировать дом по программе "Тургын уй".

Напомним, ранее жильцы дома 72 во 2 микрорайоне Актау заявили, что боятся остаться под завалами собственного жилья. По их мнению, здание буквально трещит по швам и может рухнуть в любой момент. В доме прорвало горячую воду, четыре дня подвал заливало кипятком. Это спровоцировало еще больше трещин на и так аварийном доме.

С похожей проблемой столкнулись жители новостройки в Актобе. Жильцы дома, построенного всего три года назад по госпрограмме, обнаружили, что он буквально трещит по швам и осыпается. Они потребовали расселить их и выдать им равнозначное жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2049687-koridor-provalilsya-v-podval-v-odnoy-iz-kvartir-v-aktau-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.