Коридор провалился в подвал в одной из квартир в Актау (видео)

В 17 доме, расположенном в 8 микрорайоне Актау, провалился пол. Земля ушла из-под ног жительницы квартиры на первом этаже. Причиной произошедшего она считает подтопленный от текущих труб подвал. А по мнению КСК, в квартире неправильно сделали стяжку, передает Lada.kz.

По словам жительницы Актау, в коридоре под землю провалилось несколько досок длиной, ориентировочно, в 3 метра - от кухни до туалета.

Чтобы хоть как-то передвигаться по квартире, жильцам пришлось перекинуть доски через дыру в полу.

О сохранности своих полов теперь переживают и остальные жители первых этажей дома 17 в 8 микрорайоне. Они утверждают, что проблемы с подвалом возникают постоянно. Оттуда исходит неприятный запах, влажность и пар.

"Я вызвала специалистов КСК. Они пришли и стали мне говорить, что это произошло из-за неправильного ремонта, якобы мы что-то не так сделали. Но это неправда. С подвала упала плита, виноваты они. Я никогда не делала стяжки, ничего кардинально в квартире не меняла, не убирала. Только плитку положила 4 года назад сверху и все", - рассказывает жительница пострадавшей квартиры.

Руководитель обслуживающей компании ТОО "Актау Рауан LTD" Танатар Жайбергенов пояснил, что был проведен тщательный осмотр места происшествия. Он и комиссия пришли к единому мнению.

"С тем, что все трубы гнилые, я не согласен. Потому что лично спустился в подвал и там все абсолютно сухо. Конечно, бывает такое, что где-то канализация потекла, но из-за этого никак не может провалиться пол.

Когда мы пришли туда, ими был снят деревянный пол и сверху сделана стяжка, но, видимо, неправильно сделано было. Я пригласил специалиста из градостроительства и начальника жилищной инспекции, а также пришел мой инженер и юрист. Все сделали такое заключение. Тем не менее, мы пришли к выводу, что починим пол совместными усилиями. Хозяйка закупит цемент, я предоставлю рабочих и иные строительные материалы", – сообщил Танатар Жайбергенов.

Руководитель КСК считает, что беспокоиться другим жильцам не следует, а проблема обвалившегося пола исключительно в плохом ремонте данной квартиры, и дальше разрушение не пойдет.

Однако в целом ситуация критическая. По словам Танатара Жайбергенова, дом действительно нуждается в капитальном ремонте. Ему уже более 50 лет, и жилье можно признать аварийным.

Однако варианта такого нет, поэтому он настаивает на программе реконструкции ветхого жилья и планирует в ближайшее время собрать жильцов и предложить им модернизировать дом по программе "Тургын уй".

Напомним, ранее жильцы дома 72 во 2 микрорайоне Актау заявили, что боятся остаться под завалами собственного жилья. По их мнению, здание буквально трещит по швам и может рухнуть в любой момент. В доме прорвало горячую воду, четыре дня подвал заливало кипятком. Это спровоцировало еще больше трещин на и так аварийном доме.

С похожей проблемой столкнулись жители новостройки в Актобе. Жильцы дома, построенного всего три года назад по госпрограмме, обнаружили, что он буквально трещит по швам и осыпается. Они потребовали расселить их и выдать им равнозначное жилье.