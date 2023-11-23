Почему рухнуло огромное дерево в центре Алматы, объяснили в акимате

В управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы разъяснили ситуацию с падением огромного дерева на оживленную дорогу, передает NUR.KZ.

Происшествие случилось сегодня утром по улице Калдаякова, 47. Сотрудники управления экологии и окружающей среды выехали на место падения дерева и выясняли причины произошедшего.

"В ходе обследования установлено, что упавшее дерево породы дуб в удовлетворительном состоянии не имело внешних повреждений и было здоровым, что также подтверждается реестром зеленых насаждений Алматы.

По предварительным данным, выпадение обильных осадков в виде дождя привело к переувлажнению почвенного грунта у основания корневой системы, что впоследствии привело к отделению ствола под собственной тяжестью от корневой системы", - пояснили в ведомстве.

Между тем, упавшее дерево подрядная организация уже убрала с проезжей части.

В управлении также сообщили, что на территории Алматы насчитывается свыше 84 тыс. аварийных деревьев, из них 35 тыс. - вдоль улиц, 49 тыс. - на дворовых территориях.

"В текущем году управлением экологии и окружающей среды города Алматы ведутся работы по вырубке 16 925 аварийных деревьев и вместо вырубленных деревьев планируется высадить 169 250 молодых саженцев деревьев. На сегодняшний день вырублено более 13,1 тыс. аварийных деревьев, а также произведена посадка на землях общего пользования в количестве 145 тыс. саженцев", - отметили в управлении.

Напомним, сегодня мы уже писали о случае с огромным деревом, рухнувшим на оживленную дорогу в Алматы. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что оно было вырвано из земли с корнем. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора одного из автомобилей.

В сентябре этого года в южной столице произошел такой же случай, только дерево упало тогда на чей-то автомобиль по улице Желтоксан. В итоге его пришлось распиливать рабочим.

В мае дерево упало на территорию летней террасы одного из ресторанов в Алматы – в этот момент там находились посетители. Пострадавших не было.

В начале июня аналогичная ситуация произошла на летней террасе другого городского заведения: произошедшее сумели заснять очевидцы.