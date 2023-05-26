Дерево рухнуло на "летник" ресторана в Алматы, в котором сидели люди (фото, видео)

Момент падения дерева. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Дерево упало на территорию летней террасы одного из ресторанов в Алматы. В момент падения там находились посетители. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе алматинского акимата рассказали, что 25 мая в 22:15 в Службу спасения Алматы (ССА) поступило сообщение о падении дерева на территорию "летника" ресторана "Акунин", расположенного адресу – проспект Абая, дом 21.

Пострадавших нет. Специалисты ССА и Медеуского акимата выехали для обследования, было решено провести необходимую работу в светлое время суток, сообщили в акимате.

"Работы начаты сегодня утром специалистами экстренного экипажа, проводят обрезку. Работу осуществляют 4 спасателя личного состава и 1 единица техники", – гласит сообщение.

Кроме того, как рассказали в акимате, на место для обследования упавшего ствола выехали сотрудники Управления экологии и окружающей среды.

"В ходе предварительного визуального осмотра установлено, что указанное дерево находилось в удовлетворительном состоянии. Для определения причины падения будет проведена экспертиза с привлечением научных сотрудников. Результаты заключения будут представлены позже", – рассказали в акимате.

Рухнувшее на "летник" дерево. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Упавшее на террасу дерево. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Момент падения дерева и последствия произошедшего попали на видео. Их опубликовали в Telegram-канале Qumash.

Отметим, что по информации на сайте Коммунального госучреждения "Управление экологии и окружающей среды Алматы", чтобы получить разрешение на вырубку деревьев, необходимо направить документы в электронной форме через сайт "Электронного правительства" (e-license — охрана окружающей среды — выдача разрешения на вырубку деревьев — заказать услугу онлайн).

При этом вырубка деревьев осуществляется по разрешению уполномоченного органа – Управления зеленой экономики Алматы. Кроме того необходимо предоставить гарантийное письмо от физических и юридических лиц о компенсационной посадке взамен вырубленных деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2022211-derevo-ruhnulo-na-letnik-restorana-v-almaty-video/