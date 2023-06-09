Ветка дерева упала на летнюю площадку кафе в Алматы (видео)

Падение ветки. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

В Алматы ветка дерева рухнула на летнюю площадку кафе в ЦПКиО Алматы - очевидцы сняли произошедшее на видео. Инцидент прокомментировали в акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места событий появились в Telegram-канале Qumash. На кадрах видно, как большая и тяжелая ветка с треском падает на "летник" кафе в парке отдыха. От удара рушится часть крыши заведения.

Испуганные посетители рассыпаются в стороны, услышав треск ломающейся ветки.

В пресс-службе акимата Алматы корреспонденту NUR.KZ по данному факту сообщили, что специалистами управления экологии и окружающей среды осуществлен выезд на территорию Центрального парка культуры и отдыха.

Они установили, что упала ветка растущего там ясеня. К счастью, обошлось без пострадавших. Само дерево находится в удовлетворительном состоянии, добавили специалисты.

"Дерево произрастает на прилегающей территории кафе, которое принадлежит ТОО "Алтын Тараз". В соответствии с правилами содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы, собственник должен производить работы по уходу, в том числе работы по санитарной обрезке деревьев, произрастающих на прилегающей территории. Управлением направлена рекомендация в адрес владельца территории о проведении санитарной обрезки", - сообщили в ведомстве.

По информации на официальном сайте Коммунального госучреждения "Управление экологии и окружающей среды Алматы", чтобы получить разрешение на вырубку деревьев, необходимо направить документы в электронной форме через сайт "Электронного правительства" (e-license - охрана окружающей среды - выдача разрешения на вырубку деревьев - заказать услугу онлайн).

При этом вырубка деревьев осуществляется по разрешению уполномоченного органа - управления зеленой экономики Алматы. Кроме того необходимо предоставить гарантийное письмо от физических и юридических лиц о компенсационной посадке взамен вырубленных деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024083-vetka-dereva-upala-na-letnyuyu-ploschadku-kafe-v-almaty-video/