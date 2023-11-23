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Огромное дерево рухнуло на оживленную дорогу в Алматы (видео)

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Дерево, упавшее на дорогу
Дерево, упавшее на дорогу. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Огромное дерево свалилось на оживленную дорогу в Алматы. Произошедшее запечатлел видеорегистратор одного из автомобилей. Пострадавших нет, передает корреспондент NUR.KZ.

Дерево упало на оживленную дорогу в Алматы. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Qumash, видно, что оно было вырвано из земли с корнем. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора одного из автомобилей.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе департамента по ЧС города сообщили, что инцидент на видео произошел в Медеуском районе на углу улиц Калдаякова и Богенбай батыра. Пострадавших нет.

На расчистку проезжей части направили силы и средства службы спасения.

В ДЧС напомнили, что 22 ноября алматинцев и гостей города предупредили о мерах безопасности во время сильного дождя. На данный момент силы и средства подрядных организаций и служб взаимодействия приведены в готовность.

В сентябре этого года в южной столице произошел такой же случай, только дерево упало тогда на чей-то автомобиль по улице Желтоксан. В итоге его пришлось распиливать рабочим.

В мае дерево упало на территорию летней террасы одного из ресторанов в Алматы – в этот момент там находились посетители. Пострадавших не было. В начале июня такая же ситуация произошла на летней террасе другого городского заведения: произошедшее сумели заснять очевидцы.

В июле большая ветка упала на здание прокуратуры Медеуского района Алматы. В августе дерево рухнуло сразу на два припаркованных автомобиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2047223-ogromnoe-derevo-ruhnulo-na-ozhivlennuyu-dorogu-v-almaty-video/

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