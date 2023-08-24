Дерево рухнуло на два автомобиля в Алматы (фото)

Авто. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Сегодня днем в Алмалинском районе Алматы сразу на два автомобиля упало дерево. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

В Алмалинском районе по улице Ади Шарипова сегодня, 24 августа, в 13:05 дерево рухнуло на два автомобиля. Соответствующее сообщение поступило от прохожих.

Для расчистки места происшествия на место направили службу спасения акимата Алматы. Также сообщается, что в результате происшествия жертв или пострадавших не было.

Автомобиль, на который упало дерево. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Напомним, в мае дерево упало на территорию летней террасы одного из ресторанов в Алматы – в этот момент там находились посетители. Пострадавших не было.

В начале июня такая же ситуация произошла на летней террасе другого городского заведения. Произошедшее сумели заснять очевидцы.

В июле большая ветка упала на здание прокуратуры Медеуского района Алматы – пострадавших не было.

По информации на официальном сайте Коммунального госучреждения "Управление экологии и окружающей среды Алматы", чтобы получить разрешение на вырубку деревьев, необходимо направить документы в электронной форме через сайт "Электронного правительства" (e-license – охрана окружающей среды – выдача разрешения на вырубку деревьев – заказать услугу онлайн).

При этом вырубка деревьев осуществляется по разрешению уполномоченного органа – управления зеленой экономики Алматы. Также необходимо предоставить гарантийное письмо от физических и юридических лиц о компенсационной посадке взамен вырубленных деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033864-derevo-ruhnulo-na-dva-avtomobilya-v-almaty-foto/