"Нас сносило ветром": какой ущерб нанес ураган в Астане, рассказал аким
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Аким Астаны Женис Касымбек в кулуарах отеля Rixos рассказал о том, где находился во время урагана, бушевавшего в столице в субботу, и какой ущерб был нанесен городу, передает корреспондент NUR.KZ.
Самого Жениса Касымбека, по его словам, сильный ветер застал на улице.
"Я был на улице в это время. Это была нормальная погода? Вы сами ответили на свой вопрос. Скорость ветра была достаточно большая. Я ходил за ребенком в школу, и нас сносило ветром", – признался он.
Однако градоначальник подчеркнул, что серьезный ущерб городу нанесен не был.
"Все последствия на особом контроле. У нас каких-то колоссальных последствий нет. По 79-й школе – частично упала облицовка. Восстановительные работы уже идут, в течение этой недели будут завершены. По одной из школ было падение ограждения спортивной площадки, тоже уже восстановлено. Другая школа, тоже ограждение было, забор, по-моему, упал. И в одном месте дерево упало на теплосети. Но тоже уже восстановлено.
Большие вопросы возникли по остановкам, особенно стеклянным. Сейчас идут восстановительные работы. Я думаю, в течение недели полностью будут восстановлены", – заверил столичный аким.
Напомним, в субботу мощный ураган накрыл столицу. По словам местных жителей, вокруг все буквально летало и рушилось. Сильный ветер повредил припаркованные авто, также повреждены фасады зданий и крыши, местами упали рекламные конструкции.
Также во время сильного урагана на женщину упал забор.
По данным властей, четверо человек были доставлены в травмпункты многопрофильных городских больниц с различными травмами.
Позже в акимате Астаны показали, как восстанавливали город после урагана.
Как не пострадать при сильном ветре?
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.
Так, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2046728-nas-snosilo-vetrom-kakoy-uscherb-nanes-uragan-v-astane-rasskazal-akim/