Работы на шахте "Казахстанская" остановили на неопределенное время после ЧП

Шахты. Иллюстративное фото: instagram.com/profsouz_korgay

Работы по добыче угля и проходке горных выработок на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области прекратили после ЧП, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Профсоюза угольщиков "Қорғау".

"В связи с аварией, произошедшей 17 августа, работы на шахте "Казахстанская" по добыче угля и проходке горных выработок остановлены на неопределенное время. В настоящее время на шахте ведутся работы по жизнеобеспечению шахты", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что около 600 работников, высвободившихся в результате приостановки основных работ, трудоустроены на другие шахты угольного департамента.

"Профсоюз угольщиков "Қорғау" договорился с руководством компании АО "АрселорМиттал Темиртау" о том, что оплата перемещенным работникам будет производиться по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы", – добавили представители профсоюза.

ЧП на шахте "Казахстанская"

Напомним, утром 17 августа на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек, 222 из них удалось эвакуировать. Оставшихся пятерых вскоре нашли мертвыми.

В результате ЧП также пострадали 13 шахтеров, в больницы были госпитализированы 11 человек, еще двоих направили на амбулаторное лечение.

По факту ЧП ведется расследование по части 3 статьи 277 УК РК – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Между тем в полиции опровергли информацию об умышленном поджоге шахты.

Во вторник, 22 августа, в МЧС сообщили, что пожар потушить до сих пор не удалось, в связи с этим аварийный участок решили изолировать.

"Улучшения обстановки нет. Ведутся работы по сдерживанию пожара. В связи с этим руководством штаба по ликвидации аварии на шахте принято решение об изоляции аварийного участка путем возведения гипсовых перемычек", – говорилось в сообщении МЧС.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, комментируя произошедшее, отмечал, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке".

Между тем стало известно, что иностранные эксперты будут расследовать ЧП на шахте в Карагандинской области.

А глава МЧС Сырым Шарипханов на совещании в Караганде поручил провести полное и объективное расследование ЧП на шахте "Казахстанская".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2035040-raboty-na-shahte-kazahstanskaya-ostanovili-na-neopredelennoe-vremya-posle-chp/