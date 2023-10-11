Из шахты "Казахстанская" в Карагандинской области эвакуировали рабочих

Сегодня из шахты "Казахстанская", где в середине августа погибли пятеро горняков, экстренно вывели рабочих, которые занимались установкой перемычек, передает NUR.KZ со ссылкой на АМТ.

По данным с официального сайта "АрселорМиттал Темиртау", сегодня, 11 октября, на шахте "Казахстанская" проводились работы по возведению перемычек для локализации пожара, произошедшего 17 августа.

"В связи с повышением температуры введен план ликвидации. На поверхность выехали все работники шахты, пострадавших нет", – сообщили представители компании.

При этом в соцсетях появлялась информация о том, что в шахте произошло задымление, однако в пресс-службе АМТ это опровергли.

ЧП на шахте "Казахстанская"

Напомним, утром 17 августа на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек, 222 из них удалось эвакуировать. Оставшихся пятерых вскоре нашли мертвыми.

В результате ЧП также пострадали 13 шахтеров, в больницы были госпитализированы 11 человек, еще двоих направили на амбулаторное лечение.

По факту ЧП ведется расследование по части 3 статьи 277 УК РК – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Между тем в полиции опровергли информацию об умышленном поджоге шахты.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, комментируя произошедшее, отмечал, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке".

В начале сентября стало известно, что работы на шахте "Казахстанская" остановили на неопределенное время.

А в середине прошлого месяца были озвучены результаты расследования происшествия. Министр по ЧС Сырым Шарипханов заявил, что была определена 100-процентная вина работодателя.