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Мечеть Хазрет Султан оцепили в Астане

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Хазрет Султан
Хазрет Султан. Фото: muslim.kz

Мечеть Хазрет Султан оцепили в Астане, а работников и посетителей эвакуировали из-за подозрительных предметов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В ведомстве пояснили, что сегодня на пульт "102" поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном на территории мечети Хазрет Султан, некий мужчина оставил большой чемодан и рюкзак и не вернулся за ними.

Отмечалось, что в оставленных мужчиной вещах что-то тикало.

Экстренные службы города незамедлительно прибыли на место событий.

"В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения в соответствии с требованиями закона "О противодействии терроризму" место происшествия было оцеплено. Посетители и работники мечети были эвакуированы в безопасное место. В ходе осмотра в сумке опасных и запрещенных предметов не обнаружено", - заявили в ДП.

Личность владельца вещей устанавливается.

Факт зарегистрирован в УП столичного района "Есиль".

Отметим, что в конце августа - начале сентября в Алматы стражи порядка несколько раз эвакуировали посетителей ряда ТЦ из-за сообщений о бомбах.

16 августа в Сети появилась информация о том, что один из торговых центров в Алматы заминировали - была произведена эвакуация, на месте работали саперы. Стражи порядка ничего опасного не нашли на месте событий.

28 августа людей эвакуировали из ТРЦ Forum в центре Алматы из-за сообщения о бомбе - информация о минировании была ложной.

Спустя несколько дней гостей отеля The Ritz-Carlton эвакуировали после сообщения о минировании в Алматы. Комиссионный осмотр многоэтажного строения саперным подразделением проводился около двух часов, но, к счастью, взрывчатку не нашли.

Не прошло и недели, а лжетеррористы вновь сообщили о бомбе - людей эвакуировали из ТРЦ Grand Park в Алматы из-за сведений о заложенной бомбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2041409-posetiteley-i-rabotnikov-mecheti-hazret-sultan-v-astane-evakuirovali-iz-za-podozritelnogo-predmeta/

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