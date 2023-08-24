Сильный ветер в СКО сорвал кровли с ряда зданий и оставил жителей двух сел без электричества (фото)

Последствия урагана. Фото с места событий: instagram.com/skopetro

Сильный ветер сорвал кровлю четырех многоэтажек в районном центре в СКО, а также повредил фасады зданий и оставил людей без света, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали в ДЧС региона корреспондентам издания, накануне, 23 августа, вечером в селе Новоишимское поднялся сильный ветер, порывы которого достигали 30 м/с. Начались дождь и град.

Из-за непогоды два населенных пункта, Новоишимское и Пески, остались без электричества.

Помимо этого, в результате непогоды частично была сорвана кровля трех многоэтажных жилых домов, в которых проживают 190 семей. Повреждена кирпичная кладка и кровля жилого дома на 40 квартир, фасадная часть здания партии Amanat, а также торгового центра "Нурсат".

Жертв и пострадавших нет, уточнили в ДЧС. Отмечается, что будет создана комиссия по оценке материального ущерба.

Согласно данным РГП "Казгидромет", в Северо-Казахстанской области в течение нескольких дней прогнозируют осадки, грозы и сильный ветер. В регионе объявляли штормовое предупреждение - жителей предупреждали о том, что в некоторых районах СКО ветер может достигать скорости 28 м/с.

Также отметим, что синоптики предупреждают, что в конце этой недели на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, местами град. А на севере прогнозируется резкое похолодание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033719-silnyy-veter-v-sko-sorval-krovli-s-ryada-zdaniy-i-ostavil-zhiteley-dvuh-sel-bez-elektrichestva-foto/