Ливень и 40-градусная жара: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Об ухудшении погодных условий сообщили казахстанские синоптики - в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

27 июля днем на большей части области Жетісу сохранится сильная жара 35-39 градусов.

А 27-28 июля днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. Днем на северо-востоке области ожидается сильная жара 38-40 градусов. 27-28 июля по области ожидается высокая пожарная опасность.

Завтра в Актюбинской области усилится ветер - западный, северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В субботу на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на юге, востоке области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области временами возможен сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, днем в центре, на востоке области порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в Туркестанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на горных перевалах 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 41 градус.

27 июля на западе, севере, в центре области Абай прогнозируется гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке, юге области 15-20 м/с. Днем - сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

А в Кызылординской области - ветер западный, северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

27 июля на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области возможны гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

Предстоящей ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на западе, севере области временами 23-28 м/с.

27 июля на юго-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, в горных районах области порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-38 градусов.

Сильная жара прогнозируется и в Алматы.

27 июля ночью на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара 35 градусов. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.

А на западе, севере области Ұлытау пообещали ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.