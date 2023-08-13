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Эзотерика
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До +8 градусов опустится температура в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

Опубликовано:

Капли падают в лужи
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня жителей Алматы ожидает дождливая погода. Также заметно снижение температуры воздуха во всех трех крупнейших городах Казахстана. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП “Казгидромет”.

В Алматы сегодня вновь ожидается дождь. Днем температура воздуха будет находиться на отметке в +23…+25 градусов, а ночью – опустится до +13…+15 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Также по данным пресс-службы ДЧС Алматы, в городе имеется угроза селей из-за выпавших осадков.

В Астане осадков не ожидается, переменная облачность. Однако день ожидается довольно прохладным: в течение дня столбики термометров покажут +16…+18 градусов, а ночью – до +8…+10 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с, но возможны порывы до 15-20 м/с.

В Шымкенте в воскресенье будет тепло, а день пройдет без осадков. Днем в мегаполисе ожидается +28…+30 градусов, ночью же похолодает до +15…+17 градусов. Скорость ветра в среднем будет находиться на уровне 8-13 м/с, однако иногда порывы могут достигать и 15-20 м/с.

Добавим, что представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032248-do-8-gradusov-opustitsya-temperatura-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-voskresene/

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