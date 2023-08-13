До +8 градусов опустится температура в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье
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Сегодня жителей Алматы ожидает дождливая погода. Также заметно снижение температуры воздуха во всех трех крупнейших городах Казахстана. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП “Казгидромет”.
В Алматы сегодня вновь ожидается дождь. Днем температура воздуха будет находиться на отметке в +23…+25 градусов, а ночью – опустится до +13…+15 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.
Также по данным пресс-службы ДЧС Алматы, в городе имеется угроза селей из-за выпавших осадков.
В Астане осадков не ожидается, переменная облачность. Однако день ожидается довольно прохладным: в течение дня столбики термометров покажут +16…+18 градусов, а ночью – до +8…+10 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с, но возможны порывы до 15-20 м/с.
В Шымкенте в воскресенье будет тепло, а день пройдет без осадков. Днем в мегаполисе ожидается +28…+30 градусов, ночью же похолодает до +15…+17 градусов. Скорость ветра в среднем будет находиться на уровне 8-13 м/с, однако иногда порывы могут достигать и 15-20 м/с.
Добавим, что представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.
Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.
"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.
Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.
Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032248-do-8-gradusov-opustitsya-temperatura-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-voskresene/