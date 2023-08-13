Алматинцев предупредили об опасности схода селя

Горы Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия. Горожан и гостей мегаполиса предупредили об опасности схода селя, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС южной столицы.

Так, сообщается, что сегодня, 13 августа, в бассейне реки Киши Алматы имеется угроза схода селевых потоков.

При этом, согласно штормовому предупреждению, опубликованному на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра, 14 августа, в мегаполисе временами ожидается гроза. При этом порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Также ранее представители ДЧС напоминали правила безопасности в селеопасных районах:

постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах;

покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается интенсивный ливневый дождь;

не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов, так как от сотрясения при прохождении селя может произойти обвал или камнепад;

не останавливайтесь на отдых и не разбивайте палаточный лагерь вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;

при обнаружении признаков селевого потока немедленно отойдите как можно дальше от русла вверх по горным склонам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032278-almatintsev-predupredili-ob-opasnosti-shoda-selya/