Запах дыма и гари в Астане объяснили в ДЧС

Дым от пожара в Астане. Архивное фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Вчера, 2 августа, вечером астанчане массово жаловались в соцсетях на запах дыма и гари в городе. В департаменте по ЧС столицы корреспонденту NUR.KZ рассказали, что произошло.

Как сообщили в ведомстве, причиной запаха стало горение сухостоя в пригороде - за поселком Каражар.

Отмечается, что поселок относится к Акмолинской области, а не к Астане, однако столичные спасатели все же выехали на подмогу к коллегам из региона - тушить сухостой из столицы направились 20 сотрудников ДЧС и 4 единицы техники.

Ликвидировать пожар удалось лишь к 4 часам утра.

Жертв и пострадавших нет, заключили в ДЧС.

Напомним, похожая ситуация наблюдалась в столице в конце июня - тогда дым от горящего на окраине города сухостоя накрыл всю Астану. Как оказалось, пожар произошел между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы.

Из-за сильного ветра, болотистой местности и отсутствия подъездных путей потушить пожар удалось лишь спустя несколько дней.

Тогда глава Минздрава Ажар Гиният советовала беременным, детям, пожилым людям, а также тем, кто имеет какие-то хронические заболевания, не выходить на улицу.

В акимате также просили астанчан отказаться от прогулок и закрыть все окна.

"Управление общественного здравоохранения города призывает жителей воздержаться от выхода на улицу без необходимости, закрыть окна в квартирах, на улице надевать маски. Данные рекомендации, в первую очередь, касаются людей с заболеваниями органов дыхания", – подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031107-zapah-dyma-i-gari-v-astane-obyasnili-v-dchs/