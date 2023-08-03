Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Запах дыма и гари в Астане объяснили в ДЧС

Опубликовано:

Дым от пожара в Астане
Дым от пожара в Астане. Архивное фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Вчера, 2 августа, вечером астанчане массово жаловались в соцсетях на запах дыма и гари в городе. В департаменте по ЧС столицы корреспонденту NUR.KZ рассказали, что произошло.

Как сообщили в ведомстве, причиной запаха стало горение сухостоя в пригороде - за поселком Каражар.

Отмечается, что поселок относится к Акмолинской области, а не к Астане, однако столичные спасатели все же выехали на подмогу к коллегам из региона - тушить сухостой из столицы направились 20 сотрудников ДЧС и 4 единицы техники.

Ликвидировать пожар удалось лишь к 4 часам утра.

Жертв и пострадавших нет, заключили в ДЧС.

Напомним, похожая ситуация наблюдалась в столице в конце июня - тогда дым от горящего на окраине города сухостоя накрыл всю Астану. Как оказалось, пожар произошел между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы.

Из-за сильного ветра, болотистой местности и отсутствия подъездных путей потушить пожар удалось лишь спустя несколько дней.

Тогда глава Минздрава Ажар Гиният советовала беременным, детям, пожилым людям, а также тем, кто имеет какие-то хронические заболевания, не выходить на улицу.

В акимате также просили астанчан отказаться от прогулок и закрыть все окна.

"Управление общественного здравоохранения города призывает жителей воздержаться от выхода на улицу без необходимости, закрыть окна в квартирах, на улице надевать маски. Данные рекомендации, в первую очередь, касаются людей с заболеваниями органов дыхания", – подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031107-zapah-dyma-i-gari-v-astane-obyasnili-v-dchs/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.