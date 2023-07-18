Алматинцы остались без жилья, мебели и техники после сильного ливня

Ливень. Иллюстративное фото: pexels.com

После сильного ливня в Алматы целая семья вынуждена ночевать на улице - их дом затопило дождевой водой, а мебель и техника пришли в негодность, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в непростую ситуацию попала семья Бейсенбаевых. Уже несколько дней они вынуждены ночевать на улице: взрослые спят на диване, а дети - в колясках. Во двор вынесли кухонный гарнитур и столы. А в огороде сушат одежду и обувь.

Пострадавшие рассказывают: во время сильного ливня вода буквально хлынула в дом. Мужчины до глубокой ночи бегали с ведрами. От былого ремонта не осталось и следа. Семья в отчаянии подсчитывает убытки.

"Уровень воды в канале поднялся выше нормы. Вода зашла в наш дом. Нам ничего не оставалось, кроме как просверлить дыру в стене, чтобы вода ушла. Посмотрите, в нашем доме уже все непригодно: стиральная машина, посудомойка и холодильник. Диван и матрасы за 500 тысяч взяли, еще и в кредит", - сетует горожанин Мурат Бейсенбаев.

Толганай Калдыбай вспоминает: вода стала прибывать очень быстро и поднялась до уровня одного метра. А в семье трое детей: старшему четыре года, младшему - всего четыре месяца. Времени на раздумья не было. Пришлось незамедлительно покинуть жилище.

"Я увидела, как черная грязная вода заходит в дом. Мы пытались сразу заделать все щели. Дети начали плакать. Вода поднялась по пояс. Я успела взять документы и некоторые вещи.

Нам нужно восстанавливать дом, а денег нет. Мы очень надеемся на помощь. Ведь это же вода в арыке поднялась. Почему изначально нельзя было правильно провести канал?" - возмущена Толганай Калдыбай.

Во время сильного ливня в округе затопило три дома. Местные говорят, арык не справляется с нагрузкой. Жители винят местных чиновников. Возмущенные говорят: здесь начали ремонт, но так и не завершили.

"Вы видели. Мы полностью освободили жилище, убрали все, вплоть до линолеума. Дом в любой момент может рухнуть. Куда нам идти? Вот когда ливень начинается, вода в арыке сразу поднимается, за какие-то полчаса. Может, нужно повыше поднять бетон?" - делится Алима Бейсембаева.

В акимате не скрывают: арык действительно требует реконструкции. Обещали закончить начатый ремонт. Только вот сроки не назвали. Пострадавшие также могут рассчитывать на помощь, если, конечно, найдутся спонсоры.

"В этом году мы продолжим работу по расширению арыка. Мы отправили запрос. Также мы поговорим с местными жителями. Если им нужна будет помощь, мы обязательно донесем до руководства. Также мы надеемся на поддержку спонсоров", - заявил главный специалист отдела благоустройства Алатауского района Алматы Арман Кокымбаев.

Пока районные службы планируют ремонт арыка и думают, как помочь пострадавшим, семье придется дальше ночевать на улице и следить за прогнозом погоды.

Источник: КТК

Отметим, что, хотя в Казахстане последние несколько недель стоит сильная жара, тем не менее периодически в регионах проходят довольно сильные дожди.

Так, в начале июля из-за обильных осадков затопило улицы Павлодара, дороги и дворы многоэтажек. Спасателям пришлось откачивать воду.

Несколько дней назад мощный ливень с градом обрушился на Костанай - улицы были затоплены, некоторые светофоры вышли из строя.

Еще несколькими днями ранее сильный дождь прошел в Уральске и еще нескольких районах ЗКО. Здесь дождевой водой затопило подвалы многоквартирных жилых домов, социальных объектов и дворы частных домов.

Тогда же спасатели призывали казахстанцев соблюдать правила безопасности во время гроз и дождей:

обеспечить наличие молниеотводов, заземления электрических элементов;

подготовить водопропускные канавы на территориях, подверженных подтоплению;

не приближаться к электрическим проводам, молниеотводам, антеннам во время грозы;

отключить электротехнические изделия: телевизоры, радио и другие;

по возможности следить за тем, чтобы дети оставались дома, запрещать им играть возле электрических трансформаторов;

не купаться во время дождя в водоемах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029008-almatintsy-ostalis-bez-zhilya-mebeli-i-tehniki-posle-silnogo-livnya-video/