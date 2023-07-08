Павлодар затопило дождем: как спасали людей и откачивали воду с улиц (фото, видео)

Служебная машина МЧС. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Вчера улицы Павлодара затопило из-за обильных осадков. Всю ночь сотрудники регионального ДЧС откачивали воду с улиц. Также появилась информация о состоянии пострадавших жителей.

В пятницу, 7 июля, почти 5 тысяч жителей Павлодара остались без света из-за непогоды. Кроме того, несколько улиц города оказались затоплены, кое-где повалило деревья.

Сегодня представители МЧС в своем официальном Telegram-канале показали кадры ночной откачки воды. На видео заметны машины экстренных служб, стоящие на залитой водой улице.

"7 июля из-за обильных осадков в виде дождя в городе Павлодар произошло подтопление открытой территории: проезжей части, улиц и дворов многоэтажных жилых домов.

Силами и средствами ДЧС Павлодарской области проводятся работы по откачке дождевой воды", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сегодня представители МВД РК в своем официальном новостном Telegram-канале сообщили, что полицейские спасать людей, оказавшихся под завалами в результате обвала крыши здания в Павлодаре.

"7 июля в результате ухудшения погодных условий, сопровождавшихся ливнем и шквальными порывами ветра, произошел обвал боковой обшивки здания торгового дома, расположенного по проспекту Назарбаева", – отметили стражи порядка.

Подчеркивается, что прибывшие на место полицейские незамедлительно оцепили здание и начали эвакуацию людей с места происшествия. Также они обеспечивали беспрепятственный заезд для спецтехники и помогали извлекать людей из-под завалов.

Напомним, что из-за непогоды сорвало кровлю и обшивку с одного из торговых домов, которая слетела на летнее кафе. В результате ЧП пострадали два человека.

О состоянии пострадавших рассказали в пресс-службе горбольницы №1, сообщает издание Pavlodarnews.kz.

"Мужчина 1971 года – открытая черепно-мозговая травма. Состояние стабильное. Мужчина 1975 года рождения – политравма. Состояние стабильно тяжелое, перелом правого бедра, множественные ссадины. В отделении реанимации", – рассказали медики.

При этом добавим, что сегодня, по данным РГП "Казгидромет", в Павлодаре также ожидается гроза. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027873-pavlodar-zatopilo-dozhdem-kak-spasateli-otkachivali-vodu-s-ulits-pokazali-v-mchs-foto-video/