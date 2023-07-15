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Сильный ливень обрушился на Костанай: затоплены улицы, не работали светофоры (видео)

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Полицейский регулирует движение
Полицейский регулирует движение. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

На Костанай минувшим вечером обрушился сильный ливень с градом. Улицы были затоплены, некоторые светофоры вышли из строя, об этом сообщается в Tелеграм-канале МВД POLISIA.KZ.

После нескольких дней аномальной жары в Костанае вчера прошел сильный ливень. Движение на улицах было затруднено: улицы затопило водой, вышли из строя некоторые светофоры.

"Но полицейские сделали все возможное, для того чтобы обезопасить водителей на дорогах и не допустить дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время погода в городе нормализовалась, полицейские продолжают нести службу в штатном режиме", - говорится в сообщении МВД.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, сегодня в Костанае также ожидается гроза, днем шквал. Ветер западный, юго-западный порывами до 15-20 м/с.

Также сегодня на большей части страны ожидаются грозы и похолодание - ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028761-silnyy-liven-obrushilsya-na-kostanay-zatopleny-ulitsy-ne-rabotali-svetofory-video/

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