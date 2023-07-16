Подвалы детской больницы, школы-интерната и жилых домов затопило из-за дождя в ЗКО (фото)

Откачка воды из подвалов в ЗКО. Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Сегодня в ЗКО из-за дождя затопило подвалы многоквартирных жилых домов, социальных объектов и дворы частных домов, передает официальный сайт МЧС РК.

"По городу Уральск, Казталовскому, Таскалинскому районов, району Байтерек поступило 26 вызовов, в том числе 2 социальных объекта (областная многопрофильная детская больница и областная специальная школа-интернат для детей с нарушением слуха)", – говорится в сообщении МЧС.

Сообщается, что ДЧС Западно-Казахстанской области совместно с местными исполнительными органами и ТОО "Батыс Су Арнасы" ведутся работы по откачке воды. Также развернут оперативный штаб.

Затопления в ЗКО. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Кроме того, в ведомстве предупредили, что в течение следующих трех дней в регионе ожидаются обильные осадки и грозы. В связи с этим ДЧС ЗКО призывает жителей области соблюдать следующие меры безопасности:

меры по предупреждению возможных пожаров от электричества в зданиях;

обеспечение наличия молниеотводов, заземления электрических элементов;

подготовка водопропускных канав на территориях, подверженных подтоплению;

проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению мер безопасности;

не приближаться к электрическим проводам, молниеотводам, антеннам во время грозы;

отключить электротехнические изделия: телевизоры, радио и другие;

по возможности следить за тем, чтобы дети оставались дома, запрещать им играть возле электрических трансформаторов;

запретить на купание людей в водоемах.

Затопления в ЗКО. Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Напомним, ранее в Кербулакском районе Жетысуской области из-за обильных дождей размыло участок дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028829-podvaly-detskoy-bolnitsy-shkoly-internata-i-zhilyh-domov-zatopilo-iz-za-dozhdya-v-zko-foto/