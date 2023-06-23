Лесной пожар начался в турецком Мармарисе, сильно пострадавшем от пожаров два года назад (видео)

Лесной пожар в Мармарисе. Фото: Sabri Kesen/Anadolu Agency via Getty Images

В пятницу, 23 июня, в курортном городе Мармарис на юго-западе Турции случился лесной пожар. Возгорание еще не потушено, передает РИА Новости со ссылкой на Лесное управление Турции.

В управлении сообщили, что приступили к тушению пожара сразу же - через 5 минут после возгорания.

Сейчас к тушению огня привлекли пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей.

На распространенных в соцсетях видеозаписях видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов в Мармарисе. На некоторых кадрах можно увидеть, как люди купаются в бассейне на фоне горящего леса.

На сайте Traveller сообщается, что Мармарис - город на юго-западе Турции в провинции Мугла. Это одно из самых популярных мест для пляжного отдыха в Турции, куда приезжает более полумиллиона туристов ежегодно.

Карта. Скриншот: google.kz/maps

Мармарис расположен на границе Средиземного и Эгейского морей. Пляжный сезон здесь длится с мая по октябрь.

Напомним, летом 2021 года Турцию охватили лесные пожары. Больше всего пострадали города Бодрум, Мармарис и Анталья. Тысячи людей эвакуировали из этих районов, жители лишились своих домов, скота и имущества.

Боролись со стихией несколько недель. Сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.

Тогда по поручению президента Казахстан направил в Турцию 2 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

К слову, СМИ писали, что ответственность за поджог лесов взяла на себя террористическая группировка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026179-polyhayuschiy-les-snyali-na-video-v-populyarnom-u-turistov-turetskom-marmarise/