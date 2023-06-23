Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Лесной пожар начался в турецком Мармарисе, сильно пострадавшем от пожаров два года назад (видео)

Опубликовано:

Лесной пожар в Мармарисе
Лесной пожар в Мармарисе. Фото: Sabri Kesen/Anadolu Agency via Getty Images

В пятницу, 23 июня, в курортном городе Мармарис на юго-западе Турции случился лесной пожар. Возгорание еще не потушено, передает РИА Новости со ссылкой на Лесное управление Турции.

В управлении сообщили, что приступили к тушению пожара сразу же - через 5 минут после возгорания.

Сейчас к тушению огня привлекли пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей.

На распространенных в соцсетях видеозаписях видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов в Мармарисе. На некоторых кадрах можно увидеть, как люди купаются в бассейне на фоне горящего леса.

На сайте Traveller сообщается, что Мармарис - город на юго-западе Турции в провинции Мугла. Это одно из самых популярных мест для пляжного отдыха в Турции, куда приезжает более полумиллиона туристов ежегодно.

Карта
Карта. Скриншот: google.kz/maps

Мармарис расположен на границе Средиземного и Эгейского морей. Пляжный сезон здесь длится с мая по октябрь.

Напомним, летом 2021 года Турцию охватили лесные пожары. Больше всего пострадали города Бодрум, Мармарис и Анталья. Тысячи людей эвакуировали из этих районов, жители лишились своих домов, скота и имущества.

Боролись со стихией несколько недель. Сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.

Тогда по поручению президента Казахстан направил в Турцию 2 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

К слову, СМИ писали, что ответственность за поджог лесов взяла на себя террористическая группировка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026179-polyhayuschiy-les-snyali-na-video-v-populyarnom-u-turistov-turetskom-marmarise/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.