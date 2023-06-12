Запрет на посещение леса ввели в Талдыкоргане

Лес. Иллюстративное фото: pixabay.com

После трагедии в Абайской области в Талдыкорганском лесном хозяйстве решили ввести запрет на вход на территории лесопосадок. Сколько он будет действовать, неизвестно, сообщает телеканал "Хабар 24".

Как сообщает телеканал, сегодня лесники Талдыкоргана почтили память погибших в борьбе с огнем в Абайской области коллег минутой молчания.

Отмечается, что в ведении Талдыкорганского лесного хозяйства 185 тысяч гектаров земли. Сейчас там трудятся около 100 работников.

В связи с трагедией в соседнем регионе все сотрудники учреждения работают в усиленном режиме. Поэтому принято решение временно запретить вход на территории лесопосадок. Однако сколько будет действовать запрет, не уточняется.

"Очень тяжелая ситуация. Мы приносим глубокие соболезнования семьям погибших в резервате "Семей орманы". Мы перешли на усиленный режим работы. Наши сотрудники вышли на круглосуточное дежурство. Поставили посты. Запрещаем заходить людям на территорию леса", - сообщил заместитель директора Талдыкорганского лесного хозяйства Аскар Орынбаев.

Крупный пожар в Абайской области

С прошлой недели на востоке страны бушуют лесные пожары. В результате ЧП погибли 14 человек, все они были сотрудниками лесного природного резервата "Семей орманы".

Указом президента погибших лесничих посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

В связи с трагедией сегодня, 12 июня, в Казахстане объявлен день общенационального траура.

Генпрокуратура возбудила два уголовных дела по факту пожара. Кроме того, стало известно, что компетентные органы расследуют предположение о поджоге как причину пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024460-zapret-na-poseschenie-lesa-vveli-v-taldykorgane/