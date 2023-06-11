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Жителей пригорода Семея начали эвакуировать из-за сильного задымления (видео)

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Пожарные тушат возгорание
Пожар в Абайской области. Фото: t.me/qr_tjm

Акимат Абайской области в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня, 11 июня, из-за плотного задымления начали эвакуировать жителей села Булак, расположенного в пригороде Семея.

"Плотное задымление послужило основанием для эвакуации жителей села Булак города Семей.

Жители эвакуированы и размещены в эвакопунктах, где обеспечены питанием и предметами первой необходимости", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем МЧС в своем официальном Telegram-канале сообщает, что тушение пожара в Абайской области продолжается в трех направлениях.

К этому часу с огнем борются порядка 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны.

"Привлечены 14 вертолетов. С начала пожара всего осуществлено 621 сбросов воды с объемом порядка 1900 тонн воды", - говорится в сообщении министерства.

Ранее глава оперштаба Димитрий Гариков сообщал, что порывистый ветер усложняет тушение пожара. По его данным, пожар идет в сторону Каштакского лесничества, населенного пункта Таврия. Небольшие огневые точки возникают в Успенском лесничестве, сложная ситуация сохраняется и в поселке Жерновка.

А вчера вечером сообщалось, что жителей трех сел региона эвакуировали в Семей. Их разместили в общежитиях колледжей города.

Скриншот
Карта. Скриншот: google.kz/maps

Напомним, уже несколько дней на востоке Казахстана бушует лесной пожар, в результате которого погибли 14 человек – сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы".

Сегодня на место ЧП прибыл Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку.

Кроме того, ранее Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара в Абайской области.

Между тем о трагедии высказался первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024301-zhiteley-prigoroda-semeya-nachali-evakuirovat-iz-za-silnogo-zadymleniya/

Автор: Кристина Кривцанова
Жителей пригорода Семея начали эвакуировать из-за сильного задымления (видео)

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