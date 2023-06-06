Засуху ожидают синоптики в пяти областях Казахстана

Засуха. Иллюстративное фото: pixabay.com

"Казгидромет" откорректировал прогноз засухи на июнь 2023 года, отметив, что этот месяц станет засушливым для пяти областей, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно прогнозу, в июне на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы.

Вместе с тем, как говорят синоптики, в отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре ожидаются зоны умеренной засухи.

Так, сообщается, что умеренную засуху ожидают в:

Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области;

Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области;

Кармакчинском районе Кызылординской области;

Жаксынском районе Акмолинской области;

Шетском районе Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в июне в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса, а в первой декаде месяца прогнозируется жаркая погода. Во второй и третьей декадах июня, по данным синоптиков, жаркие дни будут сменяться прохладной погодой с кратковременными дождями, порывистым ветром, грозой, градом и пыльной бурей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023546-zasuhu-ozhidayut-sinoptiki-v-pyati-oblastyah-kazahstana/