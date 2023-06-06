Почти 40-градусная жара ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 6 июня, в трех крупнейших городах Казахстана ожидается жаркая погода, даже несмотря на возможные осадки в столице. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане прогнозируется дождь, но возможны и прояснения погоды. Тем не менее днем в столице температура воздуха достигнет +36…+38 градусов, а ночью жара спадет до +20…+22 градусов. Днем скорость ветра будет находиться на уровне 9-14 м/с, ночью – 3-8 м/с.

В Алматы сегодня ожидается солнечный день без осадков. Днем воздух в мегаполисе прогреется до +32…+34 градусов, а ночью – остынет до +18…+20 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Шымкенте погода будет жаркой, а небо – безоблачным. Днем термометры покажут +37…+39 градусов, ночью же станет прохладнее – до +20…+22 градусов. Скорость ветра – 5-10 м/с.

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023500-pochti-40-gradusnaya-zhara-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/