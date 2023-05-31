Какой будет погода в июне в Казахстане, рассказали синоптики

Тюльпаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В июне в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в первой декаде июня на большей части территории Казахстана прогнозируется жаркая погода. Температура воздуха повысится:

на юге страны ночью – до +20+27°С, днем – до +35+44°С;

на севере, в центре Казахстана – ночью до +17+25°С, днем – до +33+41°С;

на юго-востоке республики ночью – от +8+16°С до +20+25°С, днем – от +24+31°С до +34+39°С;

на востоке страны ночью – от +2+10°С до +15+23°С, днем – от +21+28°С до +33+38°С.

Как объяснили синоптики, такой высокий фон температуры воздуха будет связан с устойчивым выносом воздушных масс с районов Ирана и Средней Азии. Лишь на западе с влиянием циклонов ожидаются кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха ночью от +18+25°С до +13+20°С, днем от +30+38°С до +25+33°С".

"Но уже в конце первой декады циклоническая деятельность будет оказывать влияние не только на западные регионы, постепенно область пониженного давления охватит всю территорию страны. С прохождением фронтальных разделов на большей части республики пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, не исключены град, пыльная буря. Также прогнозируется кратковременный спад жары", – рассказали в метеослужбе.

Во второй и третьей декадах июня, по данным синоптиков, жаркие дни будут сменяться прохладной погодой с кратковременными дождями, порывистым ветром, грозой, градом и пыльной бурей.

Ожидается колебание температуры воздуха:

на западе и юго-востоке страны ночью – от +10+20°С до +16+26°С, днем – от +21+31°С до +31+40°С;

в северных, центральных и восточных регионах республики ночью – от +5+15°С до +11+21°С, днем – от +16+26°С до +26+36°С;

на юге страны ночью – от +13+23°С до +18+25°С, днем – от +25+35°С до +32+42°С.

По прогнозам синоптиков, в июне средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, около нормы – в Восточно-Казахстанкой, на большей части Абайской и области Жетысу, в северо-восточной половине Павлодарской, на юго-востоке Алматинской областей. Количество осадков прогнозируется меньше нормы на большей части республики, около нормы – на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке и в горных районах юга страны.

Как ранее сообщали синоптики, в первые дни лета в Казахстане ожидается повышение температуры. В некоторых регионах ожидается жара в более чем 35 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022856-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-iyune-rasskazali-sinoptiki/