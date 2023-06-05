Жару до 46 градусов пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Жара. Иллюстративное фото: chuchart duangdaw / Getty Images

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня - с 6 по 8 июня. В некоторых регионах сохранится жара, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, на большей части нашей страны ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами.

6 июня они пройдут на западе, а 7 и 8 июня - на северо-западе, также 8 числа на севере страны ожидаются сильные дожди и град.

Лишь на юге страны будет жаркая погода без осадков.

В дневные часы очень сильная жара сохранится 6-7 июня на севере.

6 июня в центре и на востоке страны воздух прогреется до +41 градуса, 8 июня на юго-востоке тоже ожидается жаркая погода - до +41 градуса, а на юге страны - до +46 градусов.

Тем не менее 8 июня на северо-западе, севере страны ожидается спад жары до +22...+30 градусов.

На официальном сайте МЧС РК говорится, что в сильную жару не следует выходить на улицу без особой надобности.

Чтобы избежать последствий жары, рекомендуется:

для защиты от обезвоживания организма больше пить - не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Особое внимание в жару необходимо уделять детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023370-zharu-do-46-gradusov-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/