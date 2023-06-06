Турист сломал ногу в горах Алматы (фото)

Спасение туриста. Фото: пресс-служба РОСО МЧС РК

Сегодня в ущелье Проходное турист сломал ногу. Спасатели транспортировали пострадавшего и передали его врачам, передает официальный сайт Министерства по ЧС РК.

Как сообщили в пресс-службе РОСО МЧС РК, сегодня, 5 июня, в 12:57 в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС поступило сообщение о том, что мужчина сломал ногу в ущелье Проходное, и ему необходима транспортировка.

"В ущелье выехала группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда, оказали первую медицинскую помощь мужчине, зафиксировали ногу шиной и начали спуск туриста на носилках к бригаде сотрудников Центра медицины катастроф МЧС", – рассказали в ведомстве.

Между тем спасатели МЧС напомнили казахстанцам о правилах безопасного отдыха в горах:

нельзя подниматься по крутым травянистым склонам и осыпям;

следует внимательно смотреть под ноги;

нельзя сокращать путь за счет безопасности;

в жаркое время года обязательно нужно брать с собой воду, солнцезащитные очки и крем, головной убор.

Напомним, в мае в горах Алматы пропал турист из Австралии.

В полиции заявили, что стражи порядка создали специальную следственно-оперативную группу для поисков пропавшего в горах туриста. По факту исчезновения гражданина Австралии было заведено розыскное дело.

Однако позже спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли туриста из Австралии мертвым.

Также на прошлой неделе в горах Алматы в ущелье Аюсай потерялись трое туристов, двое из которых являются гражданами России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023494-turist-slomal-nogu-v-gorah-almaty-foto/