Турист из Австралии пропал в горах Алматы

Мужчина в горах. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские волонтеры сообщили о розыске пропавшего в горах Алматы туриста из Австралии. В ДЧС подтвердили, что приступили к поискам иностранца, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о пропаже мужчины появилась на Instagram-странице volontery_almaty_lider.kz.

Согласно данным волонтеров, пропал гражданин Австралии Нerd Jake Michael 1995 года рождения. 21 мая он вышел из хостела "727" в Алмалинском районе Алматы, планируя подняться на Большое Алматинское озеро (БАО). С тех пор о нем ничего не известно.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Есть небольшие усы и борода, а также лысина.

В Департаменте по ЧС Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили пропажу интуриста.

Как рассказали в ведомстве, еще вчера в 22:25 на поиски мужчины в Бостандыкский район Алматы (окрестности БАО) были направлены спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, Службы спасения 109, волонтеры "Доброспас".

"Сообщение поступило от оперативного дежурного ЦОУ Департамента полиции Алматы: 21 мая мужчина вышел из своего номера в хостеле, предположительно, в сторону БАО и не вернулся. Создан оперативный штаб, задействованы все экстренные службы города, дрон", - сообщили в ДЧС.

Позже в ДЧС сообщили, что к поисково-спасательным работам привлекли 16 спасателей, один кинологический расчет, 2 единицы техники и еще 3 сотрудников РОСО.

От службы спасения акима Алматы в поисково-спасательных работах участвуют 24 спасателя, один дрон, пункт управления силами и средствами на базе "КамАЗ", три спасательные техники, один мотовездеход.

Помимо этого, туриста ищут несколько десятков волонтеров.

Что делать при пропаже человека

Согласно информации на единой платформе госорганов РК, при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести

При самостоятельных поисках можно использовать следующие методы:

поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;

привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;

разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;

обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;

расклейка листовок; периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений; изучение сводок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2021666-turist-iz-avstralii-propal-v-gorah-almaty/