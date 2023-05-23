Полиция завела дело из-за исчезновения австралийца в горах Алматы

Горы Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Алматинские стражи порядка создали специальную следственно-оперативную группу для поисков пропавшего в горах туриста из Австралии, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что по факту исчезновения гражданина Австралии было заведено розыскное дело.

"Создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и специалистов-кинологов. Ориентировка о поиске иностранца передана во все полицейские подразделения", – рассказал начальник УП Алмалинского района Есен Искаков.

Также, по его словам, максимально используются ресурсы волонтеров.

По имеющейся сейчас информации, гражданина Австралии в последний раз видели в районе БАО 21 мая. Мужчина направлялся в сторону космостанции.

"С учетом исследуемой местности привлечены вертолетные расчеты, силы республиканского оперативно-спасательного отряда. Видеоразведка осуществляется дронами", – добавил полицейский.

Напомним, ранее стало известно, что турист из Австралии пропал в горах Алматы. Об этом заявляли волонтеры.

21 мая он вышел из хостела "727" в Алмалинском районе Алматы, планируя подняться на Большое Алматинское озеро (БАО). С тех пор о нем ничего не известно.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Есть небольшие усы и борода, а также лысина.

Пропавший мужчина. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021718-politsiya-zavela-delo-iz-za-ischeznoveniya-avstraliytsa-v-gorah-almaty/