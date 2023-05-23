Штормовое предупреждение объявлено в двух мегаполисах Казахстана из-за грозы

Пасмурное небо. Иллюстративное фото: ДЧС СКО

Во вторник, 23 мая, в Алматы и Шымкенте ожидается гроза, а жителей Астаны предупреждают о дожде. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, как сообщают синоптики, сегодня ожидается гроза, термометры днем покажут плюс 21-23 градуса, ночью - плюс 8-10 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 8-10 метров в секунду.

В Астане сегодня прогнозируют дождь и небольшое усиление ветра до 7-12 м/с. Температура воздуха при этом днем составит плюс 23-25 градусов, ночью - плюс 10-12 градусов.

В Шымкенте, как и в Алматы, сегодня обещают грозу. Кроме того, жителей третьего мегаполиса предупреждают о сильном ветре со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 15-20 м/с. При этом в городе ожидается до 27-29 градусов выше нуля днем и 13-15 градусов тепла ночью.

Отметим, что из-за грозы в Алматы и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение.

Как вести себя при грозе

Ранее рассказывали в ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили спасатели.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021642-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-iz-za-grozy/