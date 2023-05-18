ДЧС Алматы обратился к горожанам

Град. Иллюстративное фото: Mohammad Sowaid / EyeEm / Getty Images

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям южной столицы из-за штормового предупреждения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что РГП "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение о сильном дожде с грозой, градом и ветром, а также об усилении ветра, при грозе порывы до 18-23 м/с, на четверг, 18 мая.

В связи с этим ДЧС не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями.

Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Отметим, что ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий 18-20 мая.

Отмечалось, что погоду на большей части Казахстана в эти дни определяет Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидаются дожди с грозами и выпадением града.

Напомним, что осадки и усиление ветра пообещали сегодня в крупнейших городах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021055-dchs-almaty-obratilsya-k-gorozhanam/