Дожди с градом и усиление ветра прогнозируют в Казахстане

Пешеходный переход. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня - с 18 по 20 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как рассказали специалисты, погоду большей части Казахстана в эти дни определяет Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидаются дожди с грозами и выпадением града.

Сильные дожди прогнозируются 18-20 мая на северо-западе и в центре страны, 18-19 мая - в южных регионах, 18-20 мая - на юго-востоке страны.

Кроме того, по всей республике ожидается усиление ветра.

Вместе с этим по Казахстану обещают повышение температурного фона. На севере, востоке и в центре республики в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 3 градусов.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам,

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Как не пострадать при сильном ветре

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020904-dozhdi-s-gradom-i-usilenie-vetra-prognoziruyut-v-kazahstane/