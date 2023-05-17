Дожди с градом и усиление ветра прогнозируют в Казахстане
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Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня - с 18 по 20 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.
Как рассказали специалисты, погоду большей части Казахстана в эти дни определяет Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидаются дожди с грозами и выпадением града.
Сильные дожди прогнозируются 18-20 мая на северо-западе и в центре страны, 18-19 мая - в южных регионах, 18-20 мая - на юго-востоке страны.
Кроме того, по всей республике ожидается усиление ветра.
Вместе с этим по Казахстану обещают повышение температурного фона. На севере, востоке и в центре республики в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 3 градусов.
Как вести себя при грозе
В квартире, доме, здании:
- не подходите близко к электропроводке, антеннам,
- закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,
- не касайтесь металлических предметов.
В транспорте:
- не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
- прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,
- не стойте на высоком месте или в открытом поле.
А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.
На улице:
- помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,
- снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),
- не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,
- не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
Как не пострадать при сильном ветре
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.
Так, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020904-dozhdi-s-gradom-i-usilenie-vetra-prognoziruyut-v-kazahstane/