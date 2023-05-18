Гроза, град и ветер: штормовое предупреждение объявлено во всех мегаполисах Казахстана

Гроза над городом. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявлено в четверг, 18 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте. Об этом сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, в Алматы сегодня ожидаются сильный дождь, гроза, град, а также усиление ветра до 18-23 м/с. Термометры днем покажут 21-23 градуса выше нуля, ночью похолодает до плюс 13-15 градусов.

В Астане также ожидаются дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Из-за последнего в столице объявлено штормовое предупреждение. При этом днем в городе ожидается до 13-15 градусов тепла, а ночью температура опустится до плюс 6-8 градусов.

В Шымкенте, как и в двух других мегаполисах, прогнозируют грозу и шквальный ветер со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 15-20 м/с. Днем воздух в мегаполисе прогреется до плюс 22-24 градусов, ночью похолодает до плюс 12-14 градусов.

Что делать при грозе?

Как ранее рассказывали в ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили спасатели.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021039-groza-grad-i-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-vo-vseh-megapolisah-kazahstana/