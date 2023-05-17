Жара до 45 градусов, проливные дожди и грозы: какое лето ждет казахстанцев в этом году

Одуванчики. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Госметеослужба опубликовала консультативный прогноз на лето 2023 года - согласно прогнозу, казахстанцев ждут жара до 45 градусов и проливные дожди, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, летом на большей части страны температурный фон ожидается выше нормы, лишь в северных регионах – в пределах климатической нормы.

В северо-западной и северо-восточной половине Казахстана с прохождением фронтальных разделов и поступлением порций холода из районов Северных морей возможно колебание температуры воздуха днем от плюс 30-38 градусов до плюс 15-20 градусов, в то же время в юго-западной половине республики в отдельные дни столбики термометров могут достигать отметки до плюс 40-45 градусов.

Жаркие дни будут сменятся прохладными с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром.

Первый месяц лета – июнь – ожидается жарким на большей части страны, средняя за месяц температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, около нормы – на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны. При этом нормой считается плюс 18-23 градуса на большей части Казахстана, плюс 24-28 градусов - в юго-западной половине страны, плюс 7-17 градусов м в горных районах юго-востока и востока республики.

В июле на большей части Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, в южных регионах страны – выше нормы на 1 градус (норма – плюс 18-24 градуса на большей части РК, плюс 25-30 градусов – в южной половине страны, плюс 9-17 градусов – в горных районах юго-востока и востока республики).

Август, по прогнозам синоптиков, будет жарким на большей части страны. Температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса, лишь в северо-западной половине республики ожидается около нормы (норма температуры в августе: плюс 20-28 градусов на большей части РК, плюс 16-19 градусов – в северо-восточной половине страны, плюс 11-15 градусов – в горных районах востока и юго-востока республики).

Что касается осадков, то в целом летом на большей части республики ожидается дефицит осадков. Количество осадков в пределах климатической нормы прогнозируется:

в июне на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке и в горных районах юга страны (норма: 25-49 мм на большей части РК, 1,7-24 мм в юго-западной половине страны, 51-155 мм – в отдельных районах севера и в горных районах юго-востока и востока республики);

на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке и в горных районах юга страны (норма: 25-49 мм на большей части РК, 1,7-24 мм в юго-западной половине страны, 51-155 мм – в отдельных районах севера и в горных районах юго-востока и востока республики); в июле - в северо-западной части страны (норма: 25-49 мм на большей части РК, 1,4-24 мм - в юго-западной половине, 50-84 мм – в отдельных районах северо-запада, севера, центра и востока страны, в горных районах юго-востока и востока республики);

- в северо-западной части страны (норма: 25-49 мм на большей части РК, 1,4-24 мм - в юго-западной половине, 50-84 мм – в отдельных районах северо-запада, севера, центра и востока страны, в горных районах юго-востока и востока республики); в августе - в северных, восточных, юго-восточных регионах Казахстана (норма: 1-24 мм на большей части РК, 25-49 мм – на севере, на большей части северо-запада, востока, юго-востока страны, 50-63 мм – в отдельных районах севера, востока, юго-востока РК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020890-zhara-do-45-gradusov-prolivnye-dozhdi-i-grad-kakoe-leto-zhdet-kazahstantsev-v-etom-godu/