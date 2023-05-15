Жители центра Алматы остались без света

Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители центральной части Алматы остались без электричества. Согласно данным на сайте "Алатау Жарык Компаниясы", света нет в квадрате улиц Абая-Курмангазы-Кунаева-Жамбыла.

По данным на 21:35 сообщается, что произошло аварийное отключение РЭС-6.

Время отключения – сегодня в 15:25, район погашения – проспект Абая, улица Курмангазы, улица Кунаева, улица Жамбыла

Причина отключения выясняется, при этом ожидаемое время включения – три часа.

Скриншот карты аварийных отключений электричества в Алматы: azhk.kz

"Вывели в ремонт 9-ТП, остаются без напряжения (здания, расположенные на – прим. ред.) проспекте Абая, улице Кунаева, проспекте Достык, улице Жамбыла.

На РЭС-6 идет работа по устранению аварийных отключений", – рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе "Алатау Жарык Компаниясы".

Напомним, в последнее время в Алматы участились отключения электричества. Так, в конце апреля без света остались жители Алмалинского района южной столицы, за день до этого электричество отключилось в центральной части города.

Проблемы с электричеством в Казахстане

Напомним, в феврале этого года из-за аварийного отключения линии электропередач противоаварийной автоматикой были введены ограничения по электроэнергии сразу в шести областях страны, а также в Алматы и Туркестане - некоторые потребители остались без электричества.

В январе прошлого года в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане случилось масштабное отключение электричества - без света остались Алматы, Шымкент, Алматинская и Жамбылская области, а также ряд регионов двух соседних государств.

В KEGOC блэкаут объяснили тем, что ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", что и привело к отключению. Позже ситуацию прокомментировали и в Минэнерго Казахстана.

Кроме того, в конце 2022 года в KEGOC заявляли, что в Казахстане наблюдается значительное увеличение энергопотребления. Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает по причине частых аварийных и внеплановых ремонтах на электростанциях, поясняли в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020662-zhiteli-tsentra-almaty-ostalis-bez-sveta/