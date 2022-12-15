Исторического максимума достигло потребление электроэнергии в Казахстане

ЛЭП. Иллюстративное фото: pixabay.com

В этом месяце в Казахстане наблюдается значительное увеличение энергопотребления. В один из дней количество потребляемой электроэнергии стало больше, чем производят казахстанские электростанции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "KEGOC".

Как сообщили специалисты, в декабре 2022 года наблюдается значительное увеличение энергопотребления в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) Казахстана.

"7 декабря 2022 года был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы – 16 459 МВт, при этом суммарная генерация электростанций страны составляла только 15 203 МВт. Дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы", – отметили в компании.

Подчеркивается, что при таких высоких нагрузках Национальная электрическая сеть, которую эксплуатирует АО "KEGOC", работала в штатном режиме.

Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает по причине частых аварийных и внеплановых ремонтах на электростанциях РК.

"В условиях значительных дисбалансов системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана вынужден объявлять режим "Авария" по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями.

При этом полное удовлетворение потребностей населения в электроэнергии для системного оператора является приоритетом", – добавили в пресс-службе АО "KEGOC".

По данным с официального сайта компании, АО "KEGOC" – казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company).

Дата первичной государственной регистрации АО "KEGOC" — 11 июля 1997 года.

В числе прочего акционерное общество осуществляет:

оказание системных услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети;

эксплуатационное обслуживание оборудования Национальной электрической сети;

оказание системных услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии;

взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы;

регулирование и резервирование электрической мощности;

централизованное оперативно-диспетчерское управление единой электроэнергетической системой Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001718-istoricheskogo-maksimuma-dostiglo-potreblenie-elektroenergii-v-kazahstane/